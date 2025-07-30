Полиция три дня с помощью беспилотников ловила крокодила, оказавшегося игрушкой

Жителей итальянского города Ладисполи три дня пугали «крокодилом», плавающим в реке Сангвинара, который оказался надувной игрушкой. Об этом сообщает издание Wanted in Rome.

Видео и фото игрушки появились в соцсетях в субботу, 26 июля, вызвали настоящий переполох и привели к полицейскому расследованию. Местные власти и добровольцы начали масштабные поиски с использованием беспилотников.

Операция завершилась лишь во вторник, 29 июля, после того, как женщина сообщила местному телеканалу, что это надувная игрушка, которую оставляют на ближайшей детской площадке.

Мэр Ладисполи Алессандро Грандо в официальном заявлении сообщил, что в реке нет опасных рептилий. Он назвал произошедшее «ложной тревогой» и подчеркнул, что все меры были приняты ради безопасности жителей.

Власти города уже предупредили, что намерены подать в суд за «нагнетание тревоги», но пока не ясно, на кого именно будет направлена жалоба.

Ранее турист перепутал живого крокодила со статуей и едва не лишился руки, делая селфи.