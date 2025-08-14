На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У избитого повара со звездой «Мишлен» украли под Парижем часы за €150 тысяч

Под Парижем знаменитого шеф-повара Занони избили и ограбили
true
true
true
close
Simone Zanoni/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Под Парижем неизвестные напали на итальянского шеф-повара Симоне Занони, который работает в удостоенном звезды «Мишлен» ресторане Le George и ведет страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с более чем полумиллионном подписчиков. Об этом сообщает RTL.

Как уточняет радиостанция, нападение произошло 12 августа около 23:00 (00:00 13 августа мск), когда 49-летний мужчина возвращался домой на скутере. Неизвестные повалили его на землю, избили и отобрали часы Richard Mille, стоимость которых оценивается в €150 тыс.

Согласно материалу, в 2022 году Занони и его супруга уже становились жертвами грабителей. Тогда воры проникли в их дом и угрожали семейной паре.

Прошлой осенью в Петербурге два повара устроили поножовщину в ресторане. Инцидент произошел в поселке Солнечное, где двое граждан Узбекистана повздорили на кухне. Один из них оскорбил жену коллеги, второй в ответ разорвал паспорт оппонента, а потом мужчины схватились за ножи.

Ранее посетитель ресторана избил повара из-за невкусной яичницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами