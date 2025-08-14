У избитого повара со звездой «Мишлен» украли под Парижем часы за €150 тысяч

Под Парижем неизвестные напали на итальянского шеф-повара Симоне Занони, который работает в удостоенном звезды «Мишлен» ресторане Le George и ведет страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с более чем полумиллионном подписчиков. Об этом сообщает RTL.

Как уточняет радиостанция, нападение произошло 12 августа около 23:00 (00:00 13 августа мск), когда 49-летний мужчина возвращался домой на скутере. Неизвестные повалили его на землю, избили и отобрали часы Richard Mille, стоимость которых оценивается в €150 тыс.

Согласно материалу, в 2022 году Занони и его супруга уже становились жертвами грабителей. Тогда воры проникли в их дом и угрожали семейной паре.

Прошлой осенью в Петербурге два повара устроили поножовщину в ресторане. Инцидент произошел в поселке Солнечное, где двое граждан Узбекистана повздорили на кухне. Один из них оскорбил жену коллеги, второй в ответ разорвал паспорт оппонента, а потом мужчины схватились за ножи.

Ранее посетитель ресторана избил повара из-за невкусной яичницы.