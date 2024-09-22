Два повара устроили поножовщину в ресторане Петербурга

В Петербурге правоохранители устанавливают обстоятельства драки двух поваров в ресторане, из-за мелкой ссоры мужчины схватились за ножи. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ресторане в поселке Солнечное, двое поваров из Узбекистана повздорили на кухне заведения. Один из них оскорбил жену товарища, второй в ответ разорвал паспорт оппонента.

В какой-то момент мужчины схватились за ножи, один из участников конфликта, 23-летний мужчина госпитализирован. Он находится в удовлетворительном состоянии, подробности ссоры устанавливают полицейские.

До этого сообщалось, что в Красноярске мужчина набросился с ножом на соседей из-за электросчетчика. Пострадавший снимал показания электросчетчика, сосед заподозрил его в том, что он скручивает показания, набросился на мужчину с ножом и нанес ему несколько ударов. Крики мужа услышала жена, женщина выбежала на лестничную клетку и попала под руку соседа, она также получила несколько ранений, мужа женщины спасти не удалось.

Ранее челябинец напал с ножом на своего знакомого и вонзил лезвие ему в грудь.