Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два повара устроили поножовщину в ресторане Петербурга

«78.ru»: в Петербурге два друга-повара устроили поножовщину в ресторане

close
Shutterstock

В Петербурге правоохранители устанавливают обстоятельства драки двух поваров в ресторане, из-за мелкой ссоры мужчины схватились за ножи. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ресторане в поселке Солнечное, двое поваров из Узбекистана повздорили на кухне заведения. Один из них оскорбил жену товарища, второй в ответ разорвал паспорт оппонента.

В какой-то момент мужчины схватились за ножи, один из участников конфликта, 23-летний мужчина госпитализирован. Он находится в удовлетворительном состоянии, подробности ссоры устанавливают полицейские.

До этого сообщалось, что в Красноярске мужчина набросился с ножом на соседей из-за электросчетчика. Пострадавший снимал показания электросчетчика, сосед заподозрил его в том, что он скручивает показания, набросился на мужчину с ножом и нанес ему несколько ударов. Крики мужа услышала жена, женщина выбежала на лестничную клетку и попала под руку соседа, она также получила несколько ранений, мужа женщины спасти не удалось.

Ранее челябинец напал с ножом на своего знакомого и вонзил лезвие ему в грудь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами