Посетитель петербургского ресторана избил повара из-за невкусной яичницы

В Приморском районе Петербурга посетитель ресторана набросился на повара из-за невкусного завтрака. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одном из ресторанов на севере города, постоянный гость пришел в заведение, чтобы позавтракать. Мужчине настолько не понравилась яичница, что сначала он швырнул блюдо в повара, а потом набросился на него с кулаками.

Пострадавший получил множественные ссадины и ушибы.

До этого сообщалось, что в Омске суд вынес приговор мужчине, который напал на гостя на свадьбе. Пьяный гость якобы стал нецензурно выражаться, бросаться закусками в присутствующих и пытаться повредить интерьер ресторана. Жених стал выводить нетрезвого гостя из помещения, чтобы отправить домой, и несколько раз ударил его. Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее дебошир с чекой от гранаты устроил скандал в петербургском ресторане.