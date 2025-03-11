Сотрудники польских правоохранительных органов задержали гражданку Украины по подозрению в причастности к продаже десятков человеческих почек. Об этом пишет Reuters.

По информации журналистов, под стражей оказалась 35-летняя женщина. Ее задержали на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной, обвинив в причастности к продаже 56 человеческих почек.

В материале подчеркивается, что в прошлом украинку судили в Казахстане за участие в деятельности преступной группировки. Тогда суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

24 января официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала интервью для газеты «Известия», в ходе которого обвинила западные страны в продвижении «черной трансплантологии» на Украине. Она рассказала, что на поле боя время от времени находят ликвидированных украинских военнослужащих «с явными признаками того, что были вырезаны органы».

Как сказала дипломат, на Украине были созданы американские лаборатории по незаконному изъятию органов. При этом такие структуры работают под эгидой министерства здравоохранения страны, подчеркнула Захарова.

Ранее на Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных детей иностранцам.