Польские спецслужбы заподозрили украинца в диверсиях на севере страны

Польское Агентство внутренней безопасности начало расследование в отношении гражданина Украины Игоря Г., подозреваемого в совершении диверсий на севере Польши. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Издание сообщает, что 36-летний украинец нанес ущерб водозаборам в Сопоте, и за неделю до этого, предположительно, проник на другой объект водной инфраструктуры, но был замечен и скрылся.

Игоря Г. задержали после его проникновения на территорию водозаборника, где находилось оборудование для подключения к водопроводу. Он демонтировал задвижку, что привело к нарушению работы части водопроводной сети города. Кроме того, за несколько дней до этого украинец похитил польское удостоверение личности, а в конце июня повредил пять распределительных щитов на частных участках.

Задержанный частично признал свою вину в повреждении кабеля питания распределительного щита пункта водоснабжения и уничтожении трех распределительных щитов.

На данный момент подозреваемый задержан на три месяца. За нанесение вреда объекту инфраструктуры ему может грозить до восьми лет тюремного заключения.

До этого представитель Пограничной стражи Польши Шимон Мостицкий сообщил, что с территории республики с начала 2025 года были депортированы почти 100 украинских граждан.

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