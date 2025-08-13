На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработали рекомендации для оптимизации нагрузки на школьников

Минпросвещения РФ разработало варианты расписания уроков для 1-11-х классов
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России разработало варианты расписаний уроков для учеников 1–11-х классов, которые могут позволить оптимизировать нагрузку на школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов РФ», — говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, для учеников младших классов подготовили пять вариантов расписаний, для учащихся 5–9-х классов — шесть вариантов, а для 10-11-х — 19 вариантов. Все версии составлены с учетом 5-дневной или 6-дневной недели, отметили в министерстве.

6 августа Минпросвещения России определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности.

Так, норма в 36 часов в неделю устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам; 25 часов — воспитателям, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 24 часа у музыкальных руководителей и концертмейстеров; 20 часов у учителей-дефектологов и учителей-логопедов.

Ранее в Минпросвещения назвали дату окончания нового учебного года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами