В России разработали рекомендации для оптимизации нагрузки на школьников

Минпросвещения России разработало варианты расписаний уроков для учеников 1–11-х классов, которые могут позволить оптимизировать нагрузку на школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Каждая школа сможет адаптировать модель расписания под свои условия в рамках единых федеральных требований. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и доведены до субъектов РФ», — говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, для учеников младших классов подготовили пять вариантов расписаний, для учащихся 5–9-х классов — шесть вариантов, а для 10-11-х — 19 вариантов. Все версии составлены с учетом 5-дневной или 6-дневной недели, отметили в министерстве.

6 августа Минпросвещения России определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности.

Так, норма в 36 часов в неделю устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам; 25 часов — воспитателям, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 24 часа у музыкальных руководителей и концертмейстеров; 20 часов у учителей-дефектологов и учителей-логопедов.

Ранее в Минпросвещения назвали дату окончания нового учебного года.