Российским школьникам назвали дату окончания нового учебного года

Минпросвещения: учебный год в России продлится с 1 сентября по 26 мая
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Новый учебный год в России стартует 1 сентября, а завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что учебные заведения могут организовать процесс обучения и по триместрам, и по четвертям. При этом обязательно должны быть осенние, зимние и весенние каникулы, которые будут продолжаться не меньше недели. Первоклассникам рекомендуется предоставить дополнительную неделю отдыха в феврале.

На этом фоне психолог бренда эмоциональных товаров Modi Анастасия Мироненко посоветовала родителям создать понятный и стабильный режим, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе перед началом учебы.

По ее словам, уровень тревожности школьников снизится, если они будут знать, во сколько им вставать, когда обедать и делать уроки. Выстраивать новый режим лучше за одну–две недели до 1 сентября. Кроме того, важно обеспечить детям точку эмоциональной опоры. Например, это может быть брелок на рюкзаке, мягкая игрушка в кармане или блокнот с любимым героем.

Ранее выяснилось, что почти 50% учащихся в России обращаются к ИИ ежедневно.

