В Якутии чиновники заварили популярные среди местных качели

В Покровске (Якутия) чиновники приняли решение заварить популярные среди жителей качели якобы из-за травм, но местные не оценили инициативу. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Качели на набережной реки Лены, установленные в 2020 году, заварили в конце июля. В администрации города объяснили это решение детскими травмами, на которые якобы многократно жаловались жители.

По словам администратора одного из местных пабликов Ивана Руфова, единственную жалобу на конструкцию оставила женщина со слабым вестибулярным аппаратом, которую напугали сильно раскачивающиеся на качелях молодые люди.

«В июне 2025 года одна женщина мне написала, что у нее голова кружится, когда она видит, как молодые люди сильно раскачиваются. Я опубликовал в группе. В комментариях некоторые подписчики её поддержали», — заявил он каналу.

По его мнению, чиновники могли воспринять опубликованное в соцсетях сообщение как заявление. Однако местные жители убеждены в том, что травм на заваренных качелях никто не получал.

До этого в Кемеровской области прокуратура организовала проверку сообщений о том, что в одном из дворов Междуреченска установили детскую площадку, сфотографировали ее, а затем разобрали и увезли. Видеозапись, которая зафиксировала разборку площадки, была опубликована в соцсетях. В городской администрации заявили, что лавочки и качели в этом дворе устанавливали и фотографировали в тестовом режиме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

