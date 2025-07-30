В Дзержинске дети сами построили спортивную площадку, которую обещал депутат

В Дзержинске дети построили спортивную площадку, обещанную за пять лет до этого

В Дзержинске дети сами построили спортивную площадку, которую обещал построить депутат от фракции ЛДПР Роман Шилов. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати...»

По словам местных жителей, обещание построить в одном из дворов по улице Циолковского спортивную площадку Шилов дал пять лет назад, когда баллотировался в депутаты. Одна из жительниц района рассказала, что после этого он лишь прислал двух мужчин, которые навели порядок.

В результате его бездействия молодые люди решили своими силами построить турник между деревьями, подложив под него матрасы.

«Мне приехать матрасы убрать?» — написал депутат в комментариях под публикацией местного блогера о ситуации с площадкой.

По данным исследования ГК «Садовое кольцо», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», подавляющее большинство опрошенных (76,2%) считают, что воркаут-площадки должны быть во всех жилых комплексах. Они уверены, что это привлечет больше людей в спорт и к здоровому образу жизни.

Ранее девятилетний мальчик потерял почку из-за падения на детской площадке.