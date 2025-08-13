Эксперт раскрыл, существует ли вулканическое вино

Некоторые вина называют «вулканическими». Однако зачастую этот термин используют в целях маркетинга. Тем не менее, такой сорт напитка действительно существует. Подробности о нем выяснили журналисты проекта «Сноб».

Как отметил основатель винной школы «Вакхадемия» Василий Расков, действительно, небольшая часть виноградников произрастает на вулканической почве. Однако, по его словам, привкус сероводорода в напитке едва ли связан с происхождением ягод.

«Сероводородный тон появляется не столько из-за вулкана, сколько из-за метода производства. <...> Достаточно попробовать вина из того же сорта, но от «старой волны» виноделов: в них нет редукции, хотя виноград вырос на тех же склонах», — пояснил специалист.

При этом у таких вин действительно есть свои особенности, отметил в свою очередь президент Московской ассоциации сомелье Владимир Косенко. К примеру, вулканической почве свойственен дефицит влаги, из-за чего созревает меньше ягод, но каждая из них получает больше питательных веществ. В результате вкус и аромат напитка становятся более яркими.

Кроме того, вулканические почвы часто отличаются высокой кислотностью, и эта особенность передается винограду, а затем и вину, добавил он.

Сомелье Александра Соколовская до этого рассказала, что будет, если в вино добавить острый перец халапеньо.

Эксперт отметила, что замороженный перец охлаждает напиток, но при этом позволяет ощутить больше вкусовых нот, чем добавленный в бокал лед.

Кроме того, по ее словам, халапеньо создает в бокале приятную игру контрастов — кислого и островатого. При этом она советует не добавлять перец в танинное вино, поскольку «возникнет ощущение пожара во рту».

