На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, существует ли вулканическое вино

Винодел Расков: вулканическое вино не пахнет сероводородом
true
true
true
close
Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые вина называют «вулканическими». Однако зачастую этот термин используют в целях маркетинга. Тем не менее, такой сорт напитка действительно существует. Подробности о нем выяснили журналисты проекта «Сноб».

Как отметил основатель винной школы «Вакхадемия» Василий Расков, действительно, небольшая часть виноградников произрастает на вулканической почве. Однако, по его словам, привкус сероводорода в напитке едва ли связан с происхождением ягод.

«Сероводородный тон появляется не столько из-за вулкана, сколько из-за метода производства. <...> Достаточно попробовать вина из того же сорта, но от «старой волны» виноделов: в них нет редукции, хотя виноград вырос на тех же склонах», — пояснил специалист.

При этом у таких вин действительно есть свои особенности, отметил в свою очередь президент Московской ассоциации сомелье Владимир Косенко. К примеру, вулканической почве свойственен дефицит влаги, из-за чего созревает меньше ягод, но каждая из них получает больше питательных веществ. В результате вкус и аромат напитка становятся более яркими.

Кроме того, вулканические почвы часто отличаются высокой кислотностью, и эта особенность передается винограду, а затем и вину, добавил он.

Сомелье Александра Соколовская до этого рассказала, что будет, если в вино добавить острый перец халапеньо.

Эксперт отметила, что замороженный перец охлаждает напиток, но при этом позволяет ощутить больше вкусовых нот, чем добавленный в бокал лед.

Кроме того, по ее словам, халапеньо создает в бокале приятную игру контрастов — кислого и островатого. При этом она советует не добавлять перец в танинное вино, поскольку «возникнет ощущение пожара во рту».

Ранее россиянам рассказали, как сочетать вино и воду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами