Сомелье рассказал, как сочетать вино и воду

Вкус воды имеет большое значение в сочетании с вином. Об этом в интервью проекту «Сноб» рассказал водный сомелье Юрий Володин. По его словам, вода с высоким содержанием минералов приятна на вкус, но если ее пить отдельно от еды и алкоголя.

«Потому что соленый, горький и кислый вкусы минералки полностью перенастроят рецепторы — вместо того, чтобы чувствовать танины или тонкую минеральность, рецепторы будут ощущать более простые ноты вина. То есть совсем не те нюансы, за которые вы заплатили», — пояснил эксперт.

Он добавил, что такую воду не стоит сочетать с шампанским и винами длительной выдержки. К ним подойдет вода с минимальной минерализацией — до 1 грамма на литр жидкости.

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«В этом году наиболее высокую оценку среди всех кагоров исследования получило вино «Кагор Тамани» ЗГУ (защищенное географическое указание — прим. ред.) «Кубань», Таманский полуостров десертное красное. Лучшим марочным кагором стало вино «Массандра», «Кагор Южнобережный» с ЗГУ «Крым» вино марочное десертное красное урожая 2020 года», — говорится в сообщении.

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