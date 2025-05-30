Сомелье раскрыла, что будет, если в вино добавить острый перец

Сомелье Александра Соколовская прокомментировала завирусившееся видео, авторы которого добавляют в бокал белого вина ломтики замороженного халапеньо. Ее слова цитирует проект «Сноб».

Эксперт отметила, что замороженный перец охлаждает напиток, но при этом позволяет ощутить больше вкусовых нот, чем добавленный в бокал лед.

«Лед тает и насыщает вино водой, из-за чего оно становится разбавленным. <...> А вот острые нотки перца могут подчеркнуть свежесть и кислотность белых вин», — пояснила Соколовская.

Кроме того, по ее словам, халапеньо создает в бокале приятную игру контрастов — кислого и островатого. При этом она советует не добавлять перец в танинное вино, поскольку «возникнет ощущение пожара во рту».

Член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов до этого говорил, что российское вино становится международным брендом.

По его словам, сейчас в стране проходит «настоящая винная культурная революция». РФ является одним из немногих государств, которое увеличивает производство и потребление вина в отличие от Европы и Америки, где они снижаются, отметил Титов.

Ранее сообщалось, что Россия вдвое сократила закупки иностранного вина.