Испанская полиция перехватила буксир с тремя тоннами кокаина

К западу от Канарских островов перехватили буксир, перевозивший 3 тонны кокаина
Leon Rafael/Shutterstock/FOTODOM

Гражданская гвардия Испании перехватила буксир под флагом Камеруна, перевозивший около 3 тонн кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что 22-метровый буксир обнаружили в районе, расположенном к западу от берегов Канарских островов. Отмечается, что в операции также принимали участие правоохранители из Великобритании, Марокко, Португалии и Франции, а также управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

По данным пресс-службы гвардии, пятеро членов экипажа судна задержаны, они оказались выходцами из Венесуэлы и Бангладеш.

В марте текущего года власти Португалии перехватили направлявшееся в Европу судно с 6,5 тоннами кокаина. Полупогруженное судно было захвачено в Атлантическом океане примерно в 500 морских милях к югу от Азорских островов.

В операции по задержанию контрабанды участвовали полиция, военно-воздушные и военно-морские силы Португалии, а также испанская гвардия. Им оказывали содействие власти США и правоохранительные органы Великобритании.

Ранее пограничники нашли тонны кокаина на $132 млн, спрятанные в британском порту

