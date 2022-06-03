Три выстрела из пистолета с глушителем. Что известно об убийстве на Комсомольском проспекте

62-летнего предпринимателя Оганеса Камаряна застрелили накануне, когда он выходил с молодой спутницей из ресторана в центре Москвы. Сам бизнесмен был в розыске в Армении за попытку организации убийства. 3 июня стало известно, что киллер задержан. По данным СК, в заказном убийстве подозревается 24-летний молодой человек — он уже находится на допросе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В центре Москвы застрелили 62-летнего предпринимателя Оганеса Камаряна, который находился в розыске в Армении. Как передает ТАСС, убийство произошло накануне вечером, 2 июня, на Комсомольском проспекте.

«На Комсомольском проспекте, 5/2, неизвестный в спину застрелил мужчину. По предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении»,

— рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Неизвестный подбежал к жертве и несколько раз выстрелил в голову и спину, сообщает Telegram-канал 112. По его данным, убийство могло быть заказным.

Позднее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова указала, что погибший — мужчина 1960 года рождения, а Telegram-каналы раскрыли его личность: убит 62-летний бизнесмен Оганес Камарян. Его компания предоставляет консалтинговые услуги.

«На место выезжал руководитель ГСУ Андрей Стрижов. Устанавливаются причастные к убийству. Координировал работу правоохранительных органов на месте происшествия Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников», — пишет ТАСС.

Камарян находился в розыске за попытку организации убийства в Армении, утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации 112, бизнесмен должен был находиться в следственном изоляторе. «По нашим данным, 7 апреля предприниматель был задержан на Фрунзенской набережной сотрудниками уголовного розыска и при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

Задержание произошло по запросу Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Армению», — пишет Telegram-канал.

«Основные активы Оганеса Камаряна были зарегистрированы на детей. Его сын Хачатур числится руководителем ​​Gavary Group, одного из крупнейших производителей полимерной продукции в России. Сегодня погибшего бизнесмена сопровождала 20-летняя Екатерина Попова», — говорится в публикации.

Киллер поджидал пару в арке во дворе. «Когда они вышли из ресторана «Сейджи», убийца трижды выстрелил и скрылся. Преступник использовал пистолет с глушителем», — отмечается в сообщении.

Девушка убежала после первого выстрела, а после общения с полицейскими удалила фотографии из соцсетей и сменила свои имена на страницах.

Утром в пятницу, 3 июня, стало известно, что киллер задержан. По данным СК, в заказном убийстве подозревается 24-летний молодой человек. Сейчас он находится на допросе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщили в ведомстве. Telegram-канал Shot уточняет, что Екатерина Попова, которая сопровождала убитого Камаряна, также находится в полиции.