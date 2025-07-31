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Россиянку будут судить за заказанное у киллера убийство 12-летней дочери

В Челябинской области будут судить мать, которая наняла киллера для дочери
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Прокуратура Челябинской области

В Челябинской области женщина заказала у знакомого убийство собственной дочери, сообщает региональная прокуратура.

Жительница поселка Измайловский из Кизильского района обвиняется в организации убийства своей 12-летней дочери. По данным следствия, в апреле этого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратилась к знакомому рецидивисту с предложением за 100 тыс. рублей утопить девочку в реке. Мать пообещала заплатить «киллеру» после того, как он предоставит доказательства смерти ребенка.

Однако мужчина не стал выполнять полученный заказ и сообщил о намерениях женщины в полицию. Благодаря этому несовершеннолетняя осталась жива. В отношении 46-летней обвиняемой возбудили уголовное дело по статье о подстрекательстве к убийству. Женщина вину не признала и попросила рассмотреть дело с участием присяжных заседателей. Уголовное дело передано в Агаповский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее оренбуржец заказал убийства жены и любовницы с разницей в четыре года.

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