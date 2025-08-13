На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турэксперт рассказал, что среди россиян нет спроса на Аляску

Турэксперт Жук: встреча Путина и Трампа не повлияет на спрос туров на Аляску
Becky Bohrer/AP

Россияне редко покупают туры на Аляску, поэтому планы президентов России и США встретиться на территории этого штата никак не повлияют на спрос на этом направлении. Об этом «Газете.Ru» заявила представитель российской туркомпании «Миракль» Оксана Жук.

«Внезапное соглашение о встрече президентов России и США на Аляске никак не повлияет на спрос туров в это направление. Да и спроса среди россиян особо и не было никогда. Аляска для наших граждан — сезонный продукт, исключительно летом по три заезда на период. Имеется в виду для русскоязычных групп. Консолидатором экскурсии являются наши американские партнеры. Аляску раскупают заблаговременно, так как там мало отелей по экскурсионным маршрутам. На данный момент у нас 18 августа стартует тур. Это сборный тур для русскоязычных туристов — из россиян, наверное, человек пять поехало. Тур давно продан, еще в июне. Небольшие группки до 10 человек собираются. У других моих партнеров в июле была группа тоже до 10 человек», — сказала Жук.

По ее словам, российские туристы редко целенаправленно едут именно на Аляску: этот штат и Гавайи — вторичные направления к посещению в США.

«Русские туристы сначала едут по востоку или западу Америки. На третьем месте Йеллоустоун и потом Аляска. Иногда туры комбинируются. То есть наши туристы по максимуму используют визу в США, которая дается на три года. Конечно же, на Аляске есть свой внутренний туризм для граждан Америки, там совершенно другой спрос. Американцы любят туда ездить», — отметила представитель туркомпании.

Что касается виз в США, то россияне чаще всего получают их в странах СНГ, пояснила турэксперт.

«Сейчас есть некоторые сложности с получением визы в третьей стране. Обычно наши визу получают в Казахстане, Армении, Грузии, Узбекистане, Киргизии. Кто-то в Праге получает. Но прям потока туристов в США нет. С перелетами вопросов нет. Через Стамбул прекрасно на турецких авиалиниях и на катарских летаем в США», — добавила Жук.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске, в городе Анкоридж. В связи с этим в штате усиливают меры безопасности. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в МИД РФ заявили, что рассчитывают на отсутствие провокаций со стороны ЕС на Аляске.

