Суд взыскал с владельца танкера «Волгонефть-239» более 35 млрд рублей

Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский Край»

Суд взыскал с владельца танкера «Волгонефть-239» в пользу госбюджета РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд… решил: взыскать с ЗАО «Волгатранснефть»… в бюджет РФ сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей», — говорится в сообщении.

Ответчик также должен будет оплатить госпошлину в 10 млн рублей. Иск в Арбитражный суд был направлен Росприроднадзором.

До этого руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что служба не видит со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, желания компенсировать весь нанесенный экологии ущерб.

Два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, 15 декабря 2024 года. Суда перевозили нефтепродукты, но оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение, что привело к попаданию в море около 3,8 тыс. тонн мазута.

Ранее владельца танкера «Волгонефть-239» оштрафовали после разлива нефти в Керченском проливе.

