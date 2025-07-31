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Аттракцион с людьми рухнул на землю во время раскачивания, пострадали 23 человека

В Саудовской Аравии 23 человека пострадали из-за поломки аттракциона в парке
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В Саудовской Аравии власти выясняют обстоятельства поломки аттракциона в местном парке развлечений. Об этом сообщает Sabq.org.

Инцидент произошел в городе Таиф. Группа девочек отправилась кататься на аттракцион, где посетители сидят на местах и раскачиваются из стороны в сторону на высоте.

На кадрах с места заметно, как «маятник» набрал высоту и пошел на снижение, но в какой-то момент рухнул. В результате пострадали 23 человека.

«Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», – сообщается в публикации.

В результате у троих людей диагностировали серьезные травмы. Как рассказал родственник двух пострадавших, на данный момент они находятся в реанимации.

Что именно стало причиной поломки, не уточняется. После инцидента власти начали расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка упала с колеса обозрения.

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