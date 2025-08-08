Два ребенка пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

Минздрав: двух детей доставили в больницу после обрыва канатной дороги в Нальчике

Двое детей были доставлены в больницу после обрыва канатки в Нальчике, один из них госпитализирован, второй отказался от госпитализации. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по Кабардино-Балкарии.

В публикации говорится, что в больницы были доставлены 8 человек, включая двое детей. При этом два человека и один ребенок отказались от госпитализации.

«В РКБ остаются шесть человек, в том числе один ребенок. С пострадавшими работают два психолога ГУ МЧС России по КБР», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 8 августа на подъеме на гору Малая Кизиловка. По данным МЧС, после крушения в воздухе зависли десять человек, их эвакуировали.

Позже управление СК по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда.

Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка. По данным Mash, ее владельцем является АО «Курорт Нальчик». В последний раз МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года, и в тот момент никаких нарушений не было выявлено.

Ранее в сети появились кадры обрыва канатной дороги в Нальчике.