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Петербуржец развращал в гараже детей и получил 17,5 года колонии

В Петербурге мужчина получил 17,5 года колонии за развращение детей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Петербурга признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, мужчина приставал к детям в гараже и показывал им непристойные фотографии. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

По данным следствия, 28-летний обвиняемый в октябре 2023 года приставал к детям в своем гараже. Злоумышленник совершал развратные действия, показывал несовершеннолетним порнографические фотографии и предлагал им вступить в интимную связь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде 17,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также установлено, что ранее петербуржца обвиняли в связи с несовершеннолетней, однако уголовное дело закрыли из-за того, что он женился на потерпевшей.

До этого петербуржец шесть лет растлевал девочку и получил срок. По версии следствия, в период с марта 2011 по октябрь 2017 года мужчина приставал к девочке. Помимо этого, он делал с ней фото, таким образом изготавливая материалы порнографического характера. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин домогался 11-летней девочки в сквере и получил 12 лет строгого режима.

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