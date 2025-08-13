Общественник оценил идею ограничить число детей-мигрантов в классах

Лидер общественной организации узбекской диаспоры Санкт-Петербурга «Сотрудничество» Незматжон Мамаджанов в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение депутатов Государственной думы РФ запретить зачисление в один класс более одного ребенка-мигранта.

По мнению общественника, в российских условиях трудно выдержать предложенную парламентариями норму.

«Есть белорусы, хотя они носители русского языка и фактически уже не иностранцы. Еще есть Кавказ: азербайджанцы, армяне. Есть народы Средней Азии. Если даже брать по одному ребенку каждой национальности, получается примерно пять человек», — отметил Мамаджанов.

Пятеро детей иностранцев в каждом классе вряд ли вызовут проблемы у педагогов, считает он.

Накануне стало известно, что депутаты Госдумы направили обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ограничить число детей-мигрантов в школьных классах.

Парламентарии, включая лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, Анну Скрозникову и Сардану Авксентьеву, отметили, что в настоящее время в более чем 500 школах число детей иностранцев превышает 10%, и это создает проблемы для их адаптации. В этой связи законодатели считают необходимым закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка-мигранта.

Ранее российским учителям рекомендовали отслеживать высказывания детей мигрантов.