Прохожая забрала букет, оставленный родственниками роженицы на капоте авто у роддома

В подмосковном Раменском одна из рожениц осталась без букета от родственников, так как его забрала случайная прохожая. Видео с моментом, когда женщина забирает не предназначенный ей букет опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, семья приехала к роддому на выписку родственницы. Они временно отошли от машины и оставили на ней цветы, этой ситуацией и воспользовалась прохожая. На записи видно, как женщина проходит мимо белого авто, на багажнике которого лежит букет. Она быстро забирает охапку цветов и уходит вместе с ней. Мужчина, который идет рядом с ней, не сделал спутнице замечания.

До этого житель Нижнего Новгорода получил четыре года колонии за кражу роз из цветочного. Мужчина собирался оплатить букет, но у флориста не оказалось сдачи, тогда нижегородец забрал цветы, не оплатив, и попал под суд.

Ранее в Ивановской области судимый 24 раза вор вновь попался на краже.