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Россиянин украл букет для возлюбленной из-за отсутствия сдачи

В Нижнем Новгороде мужчине грозит срок за ограбление магазина цветов
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Нижнего Новгорода может получить четыре года колонии за кражу букета роз для возлюбленной. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия. В декабре 2024 года обвиняемый выбирал в цветочном магазине букет для своей сожительницы. Он остановил свой выбор на 11 розах, которые флорист начала оформлять в упаковочную бумагу.

Когда потребовалось оплатить товар, в кассе не оказалось сдачи. Тогда нижегородец, торопившийся на день рождения, схватил розы и выбежал из магазина, ущерб владелец торгового павильона оценил почти в пять тысяч рублей. Подозреваемого в ограблении удалось задержать, им оказался 43-летний местный житель, возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое грабителей украли окорок из магазина. В торговую точку ворвались двое неизвестных и, угрожая продавцу электрошокером, ограбили магазин. Злоумышленники схватили с прилавка стейк, бекон и свиной окорок и скрылись. Грабителей удалось оперативно задержать, один из нападавших шесть раз был судим за грабежи. В отделе полиции приятели признались, что на грабеж их толкнуло чувство голода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ивановской области судимый 24 раза вор вновь попался на краже.

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