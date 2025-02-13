В Ивановской области судимый 24 раза вор вновь попался на краже

В Шуйском районе Ивановской области задержали серийного вора, мужчина более 20 раз был судим за кражи. Об этом сообщает УМВД региона.

Житель Ивановской области несколько раз ограбил один и тот же магазин, вор вынес из торговой точки бытовую технику общей стоимостью более 70 тысяч рублей. Личность подозреваемого в кражах удалось установить, им оказался ранее судимый мужчина.

На момент изобличения он в очередной раз отбывал наказание в местах лишения свободы на территории Нижегородской области. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов краж. Ранее он был судим 24 раза: 23 — за кражи и один раз — за совершение разбойного нападения. Отбывал наказание на территории Нижегородской области, Чувашии и республики Мордовия.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое грабителей украли окорок из магазина. В торговую точку ворвались двое неизвестных и, угрожая продавцу электрошокером, ограбили магазин. Злоумышленники схватили с прилавка стейк, бекон и свиной окорок и скрылись. Грабителей удалось оперативно задержать, один из нападавших шесть раз был судим за грабежи. В отделе полиции приятели признались, что на грабеж их толкнуло чувство голода. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье грабители вынесли со склада сейф с 12 млн рублей.