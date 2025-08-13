Эксперт назвал россиянам альтернативу звонкам в Telegram и WhatsApp

После блокировки звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram большая часть российских пользователей перейдет в Max, считает эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Другие иностранные сервисы небезопасны, так как мошенники ищут платформы с наибольшей аудиторией, заявил он НСН.

Существует много сервисов для звонков, аналогичных популярным у россиян мессенджерам, все их заблокировать не получится, поэтому в этой работе ориентируются на самые массовые каналы, пояснил эксперт. Россияне же найдут альтернативу в Max, считает он.

«Какое-то время люди будут искать удобные для себя варианты. В Max никаких ограничений не ожидается, поэтому значительная доля пользователей перейдет туда», — убежден специалист.

Переход на другие иностранные ресурсы он назвал бессмысленным, отметив, что любой массовый продукт опасен с точки зрения мошенничества, поэтому выбор лучше делать в пользу локальных сервисов, с маленькой аудиторией. В качестве примера он привел Google Meet, который в целом не уступает Telegram, однако с учетом несоблюдения компанией законов РФ переходить на нее не стоит, считает Геллер.

«Вероятно, что в таком случае придется переходить еще куда-то», — заключил специалист.

Напомним, 10 августа 10 августа Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что операторы связи предлагают запретить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram, чтобы решить сразу несколько проблем, связанных с экономическим положением компаний и кибербезопасностью.

В Госдуме эту идею не одобряют – как заявил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, сотовые операторы должны усилить борьбу с телефонными мошенниками, а не предлагать запрет звонков через мессенджеры. Он подчеркнул, что компании должны закрывать уязвимости, ужесточать фильтрацию и блокировку вызовов от мошенников, причем для абонентов эти услуги должны быть бесплатны.

