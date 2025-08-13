На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В мессенджере MAX появился канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске канала в российском мессенджере MAX
true
true
true
close
Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин создал канал в новом российском мессенджере MAX и поприветствовал его пользователей.

«Дорогие друзья! Новый российский мессенджер Max уверенно расширяет свою аудиторию. Мой канал в MAX — еще одна хорошая возможность рассказать москвичам о жизни нашего города», — написал в своем канале Собянин.

В марте этого года холдинг VK запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую можно общаться в мессенджере, а также пользоваться мини-приложениями, конструктором чат-ботов и платежной системой.

В начале августа разработчики MAX успешно провели испытания по подключению приложения к порталу Госуслуг. Ожидается, что MAX также станет каналом для получения документов, требующих электронной подписи. Однако, как уточнили в Минцифры, использовать мессенджер MAX для обязательной электронной подписи всех документов не планируется. Речь идет только про подпись документов в «Госключе».

С 1 сентября MAX станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.

Ранее сообщалось, что власти российских регионов начали официально переходить в нацмессенджер MAX.

