«Турпомощь» оценила последствия отмены «шведского стола» на курортах Турции

Отмена формата «шведский стол» в турецких отелях и ресторанах – это один из этапов комплексной работы по снижению негативного влияния на окружающую среду и более рациональному использованию ресурсов. Однако такой шаг значительно снизит количество российских туристов на курортах страны, заявила RT пресс-секретарь Ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова.

«Наши путешественники привыкли к высокому уровню сервиса и доступности всевозможных опций в рамках одного пакета. Шведский стол крайне популярен среди туристов из России, особенно среди семей с детьми», — отметила специалист.

Среди россиян востребована система «всё включено», так как они считают это наиболее комфортным форматом отдыха без необходимости планировать питание, добавила она. При отказе Турции от таких предложений вырастет популярность конкурирующих с ней направлений – например, Египта, где эта система лежит в основе туротрасли, заключила Зюкова.

Напомним, власти Турции обсуждают возможность замены формата «шведский стол» в отелях и ресторанах на фоне борьбы с пищевыми отходами. Если инициатива дойдет до парламента, то могут быть приняты несколько законодательных мер. Например, система «все включено» (all inclusive) в гостиницах может быть заменена форматом «а-ля карт» (à la carte), при которой посетитель заказывает столько блюд, сколько сможет съесть. По данным фонда по предотвращению расточительства, в Турции ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них не используют даже при приготовлении еды.

Ранее Роспотребнадзор запросил у турецких валстей информацию об отравлении россиян.