Житель Суджи Курской области, многодетный отец Роман Яценко проник в город, обстреливаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ), и вывел оттуда супругу, пятерых детей и незнакомую женщину. Об этом сообщает «РБК Черноземье».

В момент вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 51-летний мужчина работал на вахте в Москве. Его жена и пятеро детей оставались в Судже. Яценко поехал назад к родным, однако к его приезду въезд в населенный пункт уже был закрыт. Многодетного отца подвезли до села Мартыновка в Суджанском районе. Оттуда он пошел пешком до Суджи. По пути мужчина встретил украинского автоматчика, выборочно обстреливавшего местность. Попасть в город он смог 8 августа.

«Домой пришел. Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: «Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы». Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника. И я повел их тем же ходом из города», — рассказал Яценко.

Рядом с вокзалом семья встретила одинокую и растерянную женщину. Ей не удавалось покинуть Суджу, поскольку ни один уезжающий из города автомобиль не брал ее. Семья взяла женщину с собой. Им приходилось передвигаться ползком и на полусогнутых ногах, но в итоге они успешно выбрались из города.

Сейчас Яценко и его родные находятся в пункте временного размещения в Курске.

6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.