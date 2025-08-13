На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликованы кадры задержания украинского агента в Кировской области

ФСБ показала видео задержания планировавшего поджоги на Транссибе пособника Киева
true
true
true

ФСБ показала задержание пособника Киева, который планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали, чтобы заблокировать доставку грузов в зону СВО. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На обнародованном видео показано, как оперативники берут злоумышленника, стоящего на вокзале, под руки и уводят. На кадрах также демонстрируется найденная у него различная проукраинская атрибутика — шевроны с флагом и гербом Украины, а также полный комплект формы военнослужащего украинской армии.

ФСБ ранее сообщила о задержании в Кировской области россиянина, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию. В ходе допроса молодой человек рассказал, что с ним связался украинский координатор, который попросил у него личные данные и фото паспорта. По заданию спецслужб Украины, после совершения диверсии, мужчина должен был приехать в Москву, заключить контракт с Минобороны России, и попасть в военную часть в Курской области. Затем ему было необходимо ликвидировать сослуживцев, предоставив фотоподтверждение своим кураторам, и перейти на сторону противника.

Задержали мужчину при попытке выезда в Московский регион, отметили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ ранее задержали жителя Благовещенска за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали.

