В Кирове задержали пособника ВСУ

В Кировской области задержан пособник Киева, планировавший диверсию на Транссибе
true
true
true
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Кировской области пособника Киева, который планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали, чтобы заблокировать доставку грузов в зону СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в ведомстве, после совершения диверсии, по заданию спецслужб Украины мужчина должен был приехать в Москву, заключить контракт с Минобороны России и отправиться на СВО, чтобы в дальнейшем перейти на сторону противника.

Задержали злоумышленника при попытке выезда в Московский регион, отметили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ ранее задержали жителя Благовещенска за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. По информации следствия, мужчина через мессенджер WhatsApp связался с представителем украинской террористической организации и согласился за вознаграждение поджечь релейный шкаф на одном из перегонов Транссиба. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Амурчанин может получить до 20 лет лишения свободы.

Ранее эксперт объяснил, как украинские вербовщики находят жертв на территории РФ.

