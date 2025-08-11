На Урале трехлетний ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу после падения из окна

В Екатеринбурге трехлетняя девочка выжила после падения из окна

В Екатеринбурге падение из окна едва не закончилось для трехлетней девочки трагедией. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел 11 августа в доме №1 по Родонитовой улице. Девочка выпала из окна шестого этажа. По информации издания, ребенка на скорой забрали в больницу, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Ural Mash, дошкольница находилась в квартире с няней и еще тремя детьми. После случившегося из окна якобы выглядывала женщина и кричала, что не может открыть входную дверь.

До этого похожий несчастный случай произошел в многоэтажке на юге Москвы: там из окна пятого этажа выпал трехлетний мальчик. Пострадавшего не спасли.

Ранее спасатель дал советы, как предотвратить падение детей из окон.