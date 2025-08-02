Россиянам назвали первые признаки клещевой лихорадки

Риккетсиоз – это не определенное заболевание, а группа острых заболеваний, вызываемых бактериями-риккетсиями. Эти заболевания могут передаваться человеку через укусы клещей, вшей, блох и других членистоногих, рассказала «Газете.Ru» Марина Бережная, к.м.н., врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC).

«Исторически, одно из самых известных заболеваний этой группы – это сыпной тиф, который сейчас встречается крайне редко. В последнее время появляется информация о возможности передачи через укусы клеща одной из разновидностей риккетсиозов – клещевых пятнистых лихорадок. Это заболевание наиболее распространено в западном полушарии, но исключить вероятность выявления данной инфекции в других регионах нельзя», — отметила она.

Клещевая лихорадка начинается с озноба, повышения температуры тела и этими симптомами схожа с другими острыми респираторными заболеваниями. Основное отличие – появление сыпи спустя несколько дней. Характерен также более длительный период лихорадки.

«Данная разновидность риккетсиоза — клещевая лихорадка — передается через укусы иксодовых клещей – тех самых, которых мы привычно считаем виновниками клещевого энцефалита и болезни Лайма. Вероятность инфицирования клеща риккетсиозами есть и риски заражения, разумеется, существуют. Но не ждите появления симптомов болезней: при обнаружении клеща незамедлительно обратитесь к врачу. Обследование клеща и профилактические мероприятия помогут избежать серьезных последствий для здоровья», — добавила врач.

Безусловно, крайне важно заниматься профилактикой укусов клещей: всегда наносите репеллент перед выходом на природу, особенно в лесные и высокотравные зоны, надевайте закрытую одежду (длинные рукава, брюки, головной убор), заправляйте штанины в носки.

«После прогулки необходимо тщательно осматривать тело, одежду и домашних животных. Не пытайтесь вытащить клеща самостоятельно – это может усугубить ситуацию, обратитесь в ближайшую поликлинику, чтобы врач смог корректно извлечь насекомое и сдать его на анализ в лабораторию. Чем раньше обнаружен и удален клещ, тем ниже риск заражения инфекциями, включая клещевой энцефалит и боррелиоз», — резюмировала она.

Ранее были названы мифы о клещах, о которых давно пора забыть.