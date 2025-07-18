Мужчина жил в квартире убитых им 15 лет назад женщины и ее маленькой дочери

В Москве задержан мужчина, который 15 лет «скрывался» после жестокого убийства своей гражданской жены и ее восьмилетней дочери. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о 38-летнем Андрее Леонтьеве, сожителе убитой Алисы, хозяйки небольшой квартиры в Новогирееве. По данным следствия, мужчина причастен к ее исчезновению и убийству, а также к расправе над ребенком женщины. Они пропали в 2010 году, причем тело девочки так и не нашли, а тело ее матери обнаружили лишь спустя полгода в чемодане на дне озера, однако эксгумацию и генетическую экспертизу провели лишь в 2024 году, что позволило установить личность убитой.

Расследование показало, что Леонтьев напоил Алису, заставил составить завещание на квартиру, затем задушил, связал и спрятал тело в чемодан. После убийства он сообщил о пропаже женщины и ребенка и продолжил жить в квартире жертвы, делая вид, что убит горем. Преступника задержали в аэропорту Внуково. Сейчас следователи выясняют, что он сделал с дочерью. Обвиняемый уже был судим за хищения и разбой.

Ранее расчлененное тело нашли в сумках на северо-востоке Москвы.