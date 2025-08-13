На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали искать в антиутопиях ответы на свои вопросы

МТС Строки: россияне стали больше читать Оруэлла и Хаксли, чтобы понять реальность
За первые семь месяцев текущего года россияне стали больше читать антиутопии — потребление таких книг выросло на 15%. В пресс-службе сервиса «МТС Строки» рассказали «Газете.Ru», что динамика связана с желанием читателей найти объяснение происходящему и эмоционально адаптироваться.

«Книжный сервис Строки обратил внимание на рост потребления книг авторов, которые пишут антиутопии. В январе — июле 2025 года рост составил 15% по сравнению с предыдущими семью месяцами (01.05.24 — 31.12.24). Самой популярной книгой в анализируемый период стало культовое произведение Джорджа Оруэлла «1984», на втором месте оказалась «Фабрика-19» Денниса Гловера, рассказывающая о мире без интернета и технологий, на третьем роман-катастрофа «Тоннель» Яны Вагнер. На четвертой строке рейтинга расположилась «Сфера» Дэйва Эггерса, а на пятой ещё один роман Яны Вагнер «Вонгозеро», — сказали там.

Клинический психолог Екатерина Евкина объяснила, почему россияне стали увлекаться книгами подобного жанра.

«Рост интереса к антиутопиям часто связан с потребностью людей осмыслить тревожную реальность через безопасную художественную форму. Когда в обществе нарастают неопределенность, социальная нестабильность или страхи о будущем, такие книги позволяют исследовать сложные эмоции и сценарии «что, если», оставаясь в позиции наблюдателя», — сказала специалист.

Больше всего антиутопиями интересуются, по информации сервиса, жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе, в топ-10 также вошли пользователи из Новосибирской и Свердловской областей, республик Татарстан и Башкортостан, а также из Ростовской области. В пятерку популярных авторов антиутопий входят Яна Вагнер, Джордж Оруэлл, Дэйв Эггерс, Денис Гловер и Олдос Хаксли.

