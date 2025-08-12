На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог назвал причины появления агрессии к животным у людей

Психолог Лунюшин: агрессия к животным может появиться из-за воспитания
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Воспитание в детстве является одной из главных причин проявления агрессии и жестокости по отношению к животным. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.

По его словам, если родители могли допустить плохое отношение к животным, ребенок усвоит, что это допустимо. Кроме того, к таким последствиям может привести то, что близкие родственники в детстве проявляли жестокость по отношению к ребенку. Иногда проблема может быть связана с психопатическими чертами характера, когда человек воспринимает других как предметы для удовлетворения своих потребностей и не способен чувствовать сочувствие.

«Еще одна причина — психологический механизм переноса. Человек с внутренними проблемами или негативными качествами не признает их в себе и переносит на других — животных или людей. В результате он обвиняет окружающих в своих недостатках и проявляет агрессию», — уточнил Лунюшин.

К другим причинам эксперт отнес желание повысить свою самооценку, а также психические заболевания.

В июле правительство России поддержало законопроект, предлагающий в несколько раз повысить штрафы за нарушения правил содержания животных. Максимальные штрафы предлагается увеличить до 50 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для юридических.

