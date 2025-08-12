На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, как украинские вербовщики находят жертв на территории РФ

Общественник Иванишко: украинские вербовщики находят жертв в РФ с помощью ИИ
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Украинские вербовщики все чаще применяют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска жертв на территории России. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил член экспертного совета Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко. В связке с ИИ, по его словам, работают технологии социальной психологии.

Преступники могут быстро оценить потенциального исполнителя теракта и подобрать к нему подход, пояснил эксперт.

«Искусственный интеллект, анализируя ваши социальные сети, может понять, что вы, например, нуждаетесь в деньгах. Вы могли писать друзьям: кто, дескать, может подкинуть денежку, у меня сейчас проблемы. Тогда включается эффект нужды: вам предлагают помощь — с условием, что сначала вы должны сделать что-то в ответ», — предупредил Иванишко.

Сначала задание кажется безобидным, а потом человек втягивается, добавил он.

Накануне в Приморье арестовали двоих несовершеннолетних по обвинению в террористическом акте.

По версии следствия, 7 августа 2025 года двое 17-летних подростков подожгли релейные шкафы на железнодорожном участке между станциями Надеждинская и Амурский Залив Дальневосточной железной дороги в поселке Новый Надеждинского района.

Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на Транссибирской магистрали.

