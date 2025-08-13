Россиянам напомнили о наказании за заброшенные дачные участки

Россиянам грозит ответственность за заброшенные дачные участки, которые представляют опасность как для владельцев, так и для всего садоводческого объединения. Такие участки не только портят внешний вид территории, но и являются потенциальным источником распространения вредителей, сорняков и пожаров, поэтому за их состоянием предписано следить, объяснил RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В соответствии с действующим законодательством в отношении владельца, который годами не появляется на участке и не платит членские взносы, правление садоводческого товарищества может инициировать процедуру взыскания долгов. В крайних случаях нерадивому собственнику грозит изъятие земельного участка.

«Если владелец не в состоянии содержать участок, лучше официально передать его тому, кто будет за ним ухаживать. Это справедливо и по отношению к соседям, и по отношению к закону», — подчеркнул Чаплин.

Во избежание проблем он призвал россиян следить за состоянием своих участков, а в случае, если это невозможно, вовремя выставить их на продажу или сдать в долгосрочную аренду. Это поможет избежать штрафов, конфликтов с другими дачниками и судебных разбирательств, заключил парламентарий.

Напомним, с 1 сентября текущего года в России начнет действовать закон о регулировании использования дачных участков, из-за чего некоторые действия на них будут запрещены. Как уточняют юристы, прежде всего закон предусматривает запрет использования дачных участков для коммерческой деятельности. Теперь, как уточнил юрист, собственникам дачных участков нельзя будет размещать на них отели, питомники, пасеки, склады и другие объекты коммерческого назначения.

