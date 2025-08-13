Названы самые выгодные осенние месяцы для отпуска в 2025 году

При правильном планировании осеннего отпуска работники могут увеличить длительность отдыха, потратить минимальное количество дней и повысить размер отпускных выплат – они могут превысить месячный заработок. Для этого важно ориентироваться на основной критерий – число рабочих дней в конкретном месяце, сообщает RT со ссылкой на исследование.

При пятидневном трудовом графике нужно учитывать разный подход к расчету выплат, так как в этом случае размер дохода зависит от количества рабочих дней – чем их больше, тем ниже стоимость одного рабочего дня. Это значит, что разница между отпускными выплатами и зарплатой за такой месяц будет минимальной, а значит, такой месяц считается наиболее выгодным для отдыха, объяснили аналитики «Авито Работы».

Расчет производится на базе средней зарплаты за последний год, помноженной на число дней отдыха. Так, в этом году осенью самыми выгодными для отпуска станут сентябрь, в котором насчитывается 22 рабочих дня, и октябрь с 23 рабочими днями. При зарплате в 80 тыс. рублей за двухнедельный отпуск в октябре работник получит отпускные в размере 38,2 тыс. рублей, а за оставшиеся дни зарплата составит еще 45,2 тыс. рублей. Получается, что общая сумма октябрьских выплат с таким подходом составит 83,4 тыс. рублей – больше, чем обычная месячная зарплата.

Самым невыгодным с финансовой точки зрения месяцем для отпуска предстоящей осенью станет ноябрь, однако если отдых поставить на 5, 6 и 7 числа, то за счет праздников нерабочими станут 8 дней со 2 по 7 ноября, отмечают эксперты. К слову, это может быть необязательно отпуск – дополнительные выходные можно взять за счет отгулов за сверхурочную работу.

Исследователи недавно выяснили, что в этом году многим россиянам пришлось перенести свой отпуск – об этом сообщили 32% участников соответствующего опроса. Самой популярной причиной такого решения стала сильная загруженность на работе (37%), вторая по популярности причина оказались финансовые сложности, а еще 22 перенесли отпуск из-за семейных обстоятельств, выяснили эксперты. С изменившимися планами поездки и бронирования столкнулись 18% респондентов, а чуть меньше, 17%, не смогли уехать в отпуск из-за того, что устроились на новую работу.

Ранее в России предложили дать работникам дополнительные дни отпуска за успешную сдачу норм ГТО.