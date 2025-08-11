В России работникам хотят дать дополнительные дни отпуска за успешную сдачу норм ГТО

Группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий дополнительные оплачиваемые дни отпуска для работников, успешно сдавших нормативы ГТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Инициатива предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей, согласно которой сотрудники освобождаются от работы в день сдачи нормативов ГТО по своей возрастной группе, но не более одного раза в год. Кроме того, работникам, которые сдали нормативы, будет предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее одного календарного дня.

Авторы законопроекта указали, что для получения льготы потребуется периодическое подтверждение знака отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте.

Вместе с этим законопроект предусматривает введение дополнительных гарантий для работников, занимающихся физической культурой и спортом. В частности, предлагается создать условия для занятий на рабочем месте, включая перерывы для выполнения производственной гимнастики. При этом содержание таких гарантий и условий должно быть прописано в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах или трудовом договоре, говорится в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что каждый четвертый молодой россиянин планирует сдавать нормы ГТО.