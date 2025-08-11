На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России работникам хотят дать дополнительные дни отпуска за успешную сдачу норм ГТО

В Госдуму внесли законопроект о дополнительном отпуске за сдачу норм ГТО
true
true
true
close
Depositphotos

Группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий дополнительные оплачиваемые дни отпуска для работников, успешно сдавших нормативы ГТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Инициатива предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей, согласно которой сотрудники освобождаются от работы в день сдачи нормативов ГТО по своей возрастной группе, но не более одного раза в год. Кроме того, работникам, которые сдали нормативы, будет предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее одного календарного дня.

Авторы законопроекта указали, что для получения льготы потребуется периодическое подтверждение знака отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте.

Вместе с этим законопроект предусматривает введение дополнительных гарантий для работников, занимающихся физической культурой и спортом. В частности, предлагается создать условия для занятий на рабочем месте, включая перерывы для выполнения производственной гимнастики. При этом содержание таких гарантий и условий должно быть прописано в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах или трудовом договоре, говорится в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что каждый четвертый молодой россиянин планирует сдавать нормы ГТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами