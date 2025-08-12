Москвичам рассказали, когда ждать новой волны активности клещей

Зной в столичном регионе сменился на прохладную и дождливую погоду, которая является наиболее комфортной для клещей. Об этом в беседе с РИАМО сообщил главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин.

«Клещи любят прохладную влажную погоду, а не жару. Сейчас они, как раз наиболее активны, для них самые активные сезоны — это весна и осень. Так что следует ожидать их появления», — предупредил эксперт.

Он напомнил, что излюбленные места клещей — это лужайки, луга, поляны и опушки лесов. Кроме того, членистоногие любят скрываться у троп, где чаще всего ходят дикие и домашние животные.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 2025 году из-за укусов клещей к медикам обратились 484 тысячи россиян. Больше всего пострадавших — в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской областях, Пермском крае и Удмуртии. Как паразиты выбирают жертву, чем опасны даже незараженные особи и можно ли заразиться без укуса — рассказала «Газете.Ru» эксперт Пермского Политеха Анна Перевощикова.

