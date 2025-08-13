Следователи Москвы начали проверку после инцидента с девочкой, которую засосало в бассейне

В Москве СК начал проверку после того, как девочке в бассейне засосало волосы

Следователи Москвы разбираются в ситуации со школьницей, которую засосало в трубу в бассейне. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В действиях сотрудников бассейна усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК также уточнили, что волосы пострадавшей под водой затянуло в решетку в нижней части бассейна.

«В настоящее время девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно накануне. Девочка плавала в бассейне развлекательного комплекса на улице Аллея Витте. В какой-то момент она нырнула, и волосы затянуло, самостоятельно выбраться она не смогла.

В результате на помощь пришли сотрудники и мама. Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется.

