На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следователи Москвы начали проверку после инцидента с девочкой, которую засосало в бассейне

В Москве СК начал проверку после того, как девочке в бассейне засосало волосы
close
Depositphotos

Следователи Москвы разбираются в ситуации со школьницей, которую засосало в трубу в бассейне. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В действиях сотрудников бассейна усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК также уточнили, что волосы пострадавшей под водой затянуло в решетку в нижней части бассейна.

«В настоящее время девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно накануне. Девочка плавала в бассейне развлекательного комплекса на улице Аллея Витте. В какой-то момент она нырнула, и волосы затянуло, самостоятельно выбраться она не смогла.

В результате на помощь пришли сотрудники и мама. Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется.

Ранее в Алтайском крае ребенок не выжил после купания в самодельном бассейне из покрышки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами