Юрист разъяснила правила изменения имени ребенка до 10 лет

Юрист Никитина: родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет

Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до достижения им 10-летнего возраста без его согласия, но с одобрения органов опеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Алену Никитину.

После 10 лет изменение личных данных требует обязательного согласия самого несовершеннолетнего.

«Согласно статье 59 Семейного кодекса РФ, согласие второго родителя не требуется в четырех случаях: если он признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав, признан недееспособным или уклоняется от воспитания без уважительных причин, что подтверждается фактическим неучастием в жизни ребенка», — пояснила Никитина.

Для реализации этого права заявитель должен предоставить в ЗАГС и органы опеки документы, подтверждающие одно из указанных обстоятельств. К ним относятся судебные решения, справки о розыске и иные официальные бумаги. Эти нормы закреплены в пункте 2 статьи 59 СК РФ.

