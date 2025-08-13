На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист разъяснила правила изменения имени ребенка до 10 лет

Юрист Никитина: родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет
true
true
true
close
Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до достижения им 10-летнего возраста без его согласия, но с одобрения органов опеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Алену Никитину.

После 10 лет изменение личных данных требует обязательного согласия самого несовершеннолетнего.

«Согласно статье 59 Семейного кодекса РФ, согласие второго родителя не требуется в четырех случаях: если он признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав, признан недееспособным или уклоняется от воспитания без уважительных причин, что подтверждается фактическим неучастием в жизни ребенка», — пояснила Никитина.

Для реализации этого права заявитель должен предоставить в ЗАГС и органы опеки документы, подтверждающие одно из указанных обстоятельств. К ним относятся судебные решения, справки о розыске и иные официальные бумаги. Эти нормы закреплены в пункте 2 статьи 59 СК РФ.

В июне в МВД РФ рассказали, что российский паспорт нужно заменить в течение 90 дней в случае изменения внешности и еще в ряде случаев.

Ранее россиянам назвали неочевидные причины заменить паспорт.

