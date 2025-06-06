В МВД рассказали, когда нужно менять паспорт

МВД: паспорт нужно заменить в течение 90 дней в случае изменения внешности

Российский паспорт нужно заменить в течение 90 дней в случае изменения внешности и еще в ряде случаев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы главного управления по вопросам миграции МВД России.

Паспорт гражданина РФ подлежит обязательной замене в течение 90 дней по достижении 20 и 45 лет, при смене фамилии, имени или отчества, даты и места рождения.

Заменить паспорт также необходимо в случае, если документ был испорчен, при обнаружении ошибок или неточностей в записях и если в нем закончились свободные страницы для обязательных отметок.

Документ становится недействительным, если замена не будет произведена вовремя. За нарушение сроков может быть наложен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, отметили в МВД.

Оформить замену можно в срок до пяти рабочих дней с момента приема территориальным органом МВД документов от заявителя. На время замены паспорта можно получить временное удостоверение личности.

До этого сообщалось, что при выдаче или замене паспорта обязательно нужно проставлять отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также данные о воинской обязанности.

Ранее москвичам рассказали, как сменить счетчик воды и не нарваться на мошенников.