Россиянам назвали неочевидные причины заменить паспорт

Россияне традиционно меняют паспорт в 20 и 45 лет, а также при изменении личных данных, повреждении или потере документа. Однако есть и другие, менее очевидные причины заменить паспорт, отметил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. В том числе среди них – резкое изменение внешности, пояснил он в беседе с RT.

Если человек сделал пластическую операцию или резко потерял или набрал вес – это повод сменить паспорт. Также причиной может быть несчастный случай – например, ожог лица, травма. Любые изменения внешности, которые делают владельца документа не похожим на свое фото в нем, должны быть основанием для замены, так как в противном случае могут появиться проблемы с подтверждением личности, отметил юрист.

Еще одна неочевидная причина заменить паспорт – это ошибки, допущенные в нем, в том числе орфографические. Кроме того, необходимо получить новый документ, если его отдельные страницы повредились, загрязнились, порвались, если стерлись какие-то важные данные – ламинация, элементы защиты, серия и номер, имя и фамилия и так далее. Все это делает документ непригодным для использования, подчеркнул Виноградов.

«Проживание без действительного удостоверения личности ведет к административной ответственности и наложению штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. рублей согласно статье 19.15 КоАП России», — напомнил юрист.

Также если паспорт нуждается в замене, то с оформлением важных документов – например, загранника, водительского удостоверения, банковских карт и так далее – могут возникнуть сложности. Как госучреждения, так и коммерческие компании могут отказаться от предоставления услуг, если паспорт в силу его состояния признают недействительным, заключил эксперт.

До этого старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов отметил, что в паспорте россиянина обязательно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию. В документе должны быть идентификаторы личности: фото, ФИО, пол, дата рождения, серия и номер паспорта, наименование выдавшего его органа и дата выдачи, а штамп о пересечении границы в него добавлять нельзя – только в загранпаспорт.

Ранее юрист назвал алгоритм действий при потере паспорта.