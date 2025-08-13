На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диспетчера аэропорта Парижа отстранили от работы после пропалестинского лозунга

Авиадиспетчер в Париже был отстранен от работы за лозунг в поддержку Палестины
true
true
true
close
Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти временно отстранили от работы диспетчера парижского международного аэропорта Шарль-де-Голль, который во время переговоров с экипажем израильского самолета выкрикнул пропалестинский лозунг. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

Он подчеркнул, что авиадиспетчеру запрещено исполнять свои обязанности до особого распоряжения. Табаро отметил, что незамедлительно начата дисциплинарная процедура, так как «наказание должно соответствовать проступку».

Министр назвал случившееся нарушением правил радиосвязи, которая должна использоваться только для решения вопросов безопасности и регулирования воздушного движения. Кроме того, происшедший инцидент наносит вред имиджу гражданской авиации Франции.

По сведениям радиостанции Europe 1, во время посадки в аэропорту самолета израильской авиакомпании El Al авиадиспетчер выкрикнул: «Свободу Палестине!».

31 июля сообщалось, что Институт политических исследований (Sciences Po) во французском Лилле отменил зачисление студентки из сектора Газа из-за антисемитских высказываний.

Ранее Израиль обвинил Макрона в «моральной слепоте».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами