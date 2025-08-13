Диспетчера аэропорта Парижа отстранили от работы после пропалестинского лозунга

Авиадиспетчер в Париже был отстранен от работы за лозунг в поддержку Палестины

Французские власти временно отстранили от работы диспетчера парижского международного аэропорта Шарль-де-Голль, который во время переговоров с экипажем израильского самолета выкрикнул пропалестинский лозунг. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

Он подчеркнул, что авиадиспетчеру запрещено исполнять свои обязанности до особого распоряжения. Табаро отметил, что незамедлительно начата дисциплинарная процедура, так как «наказание должно соответствовать проступку».

Министр назвал случившееся нарушением правил радиосвязи, которая должна использоваться только для решения вопросов безопасности и регулирования воздушного движения. Кроме того, происшедший инцидент наносит вред имиджу гражданской авиации Франции.

По сведениям радиостанции Europe 1, во время посадки в аэропорту самолета израильской авиакомпании El Al авиадиспетчер выкрикнул: «Свободу Палестине!».

31 июля сообщалось, что Институт политических исследований (Sciences Po) во французском Лилле отменил зачисление студентки из сектора Газа из-за антисемитских высказываний.

Ранее Израиль обвинил Макрона в «моральной слепоте».