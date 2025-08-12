На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале водитель чудом пережил ДТП с бревнами из «Пункта назначения»

Появились кадры ДТП в Свердловской области, где перевернулся прицеп лесовоза
В Свердловской области лесовоз с прицепом попал в ДТП, едва не повторив трагичную сцену из фильма ужасов «Пункт назначения». Видео очевидца, чуть не ставшего участником аварии, опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия | 112 | ЧП | Новости».

На кадрах можно увидеть, как грузовик обгоняет легковой автомобиль, после чего водитель большегруза не вписывается в траекторию движения, и прицеп заваливается на бок, из-за чего бревна падают на проезжую часть.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В сцене из фильма «Пункт назначения» у лесовоза не выдержали крепления, удерживавшие бревна, из-за чего те разлетелись по дороге, спровоцировав массовое ДТП с несколькими летальными случаями.

Похожее на аварию на Урале ДТП произошло 7 августа на севере Москвы. Грузовик с бревнами перевернулся, но водитель большегруза не пострадал и даже смог самостоятельно выбраться из кабины. Затем к месту аварии приехали сотрудники ГАИ.

Ранее появилось видео столкновения девушки на моноколесе с грузовиком в Подмосковье.

