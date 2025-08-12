На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Руководство КузГТУ подозревают в зачислении студентов без экзаменов

РИА: КузГТУ зачислил 100 студентов без экзаменов и дал им стипендию
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Ректора Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) Алексея Яковлева и еще ряд должностных лиц подозревают в зачислении студентов без экзаменов. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Должностные лица Кузбасского государственного технического университета, входящие в состав приемной комиссии в 2022-2023 учебном году, фиктивно зачислили в КузГТУ около 100 абитуриентов без сдачи вступительных экзаменов», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что с сентября 2022 года по март 2025 года эти студенты являлись обладателями стипендии и материальной поддержки. По данным источника, в общей сложности сумма ущерба составляет 18 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что у ректора КузГТУ Яковлева провели обыски по делу о превышении полномочий.

По информации источника NGS42.RU, правоохранители проводят обыски не только у ректора, но и у других сотрудников учебного заведения. В публикации говорится, что полицейские проверяют квартиры и кабинеты руководства КузГТУ. Помимо этого, источник издания сообщил о возможном аресте ректора и его заместителей.

Ранее сообщалось, что экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к новым хищениям.

