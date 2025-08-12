ТАСС: у ректора КузГТУ прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий

У ректора Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) Алексея Яковлева провели обыски по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации говорится, что во время приемной кампании в период с 2022 по 2023 годы в университет фиктивно зачислили студентов без сдачи сдачи вступительных испытаний. Сумма ущерба составила 18 млн рублей. По данным агентства, в результаты преступных дейтсвий на обучение в вуз были зачислены десятки студентов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По информации источника NGS42.RU, правоохранители проводят обыски не только у ректора, но и у других сотрудников учебного заведения. В публикации говорится, что полицейские проверяют квартиры и кабинеты руководства КузГТУ. Помимо этого, источник издания сообщил о возможном аресте ректора и его заместителей.

