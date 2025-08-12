В Госдуме пообещали разобраться с серийным владикавказским живодером

Мужчина с молотком напал на собаку в центральном парке Владикавказа и пытался убить ее на глазах у прохожих, животному чудом удалось выжить. Зампред комитета Госдумы Владимир Бурматов заявил «Газете.Ru», что уже получил сообщения от жителей города, он направит запросы в МВД и прокуратуру Северной Осетии — по его словам, живодер не должен уйти от ответственности.

«Проходить мимо такого вопиющего события – неправильно. Мы направим депутатские запросы с просьбой провести тщательное расследование, чтобы он не ушел ни в коем случае от ответственности. Ключевой здесь вопрос — не является ли преступник серийным. Очень редко, когда такие преступления, выясняется, что человек совершил это впервые — обычно за ним уже числится несколько живодерских историй, — и это серьезно. Слава Богу, животное удалось спасти», — сказал он.

Бурматов добавил, что в таких случаях важно, если человек уже не в первый раз убивает или пытается убить животное – это считаться отягчающим обстоятельством.

«Важно проверить его причастность к другим преступлениям — за жестокое обращение с животными у нас предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Неоднократность совершенных преступлений является отягчающим обстоятельством и позволяет переквалифицировать в часть вторую 245 статьи Уголовного кодекса — жестокое обращение с животными. Важно посмотреть и проверить — ему может светить до 5 лет лишения свободы, если будет доказана серийность. Полиция обязательно в ходе следственных действий должна допросить его», — сказал он.

Telegram-канал Mash Gor сообщил до этого о 35-летнем мужчине, жителе Владикавказа, который уже убил трех собак. 8 августа в Центральном парке он разбил молотком голову собаке на глазах у прохожих и детей. 12 августа волонтеры написали, что собаку удалось спасти — ее отправили на лечение в Москву. Задержан ли мужчина и возбуждено ли дело, пока не известно.

Ранее россиянин поймал собаку в капкан, расправился с ней и получил штраф в 40 тысяч.